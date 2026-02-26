Смерть в прямом эфире: бывший парень зарезал девушку во время звонка родителям

В Москве гражданин Молдавии расправился с экс-возлюбленной и сбежал из РФ

После преступления подозреваемый сбежал из России.

В Москве бывший возлюбленный подкараулил 21-летнюю студентку в подъезде и напал на нее с ножом, а затем сбежал из России. По информации 5-tv.ru, мужчина оказался гражданином Молдавии.

Подозреваемый прибыл в столицу из Ирландии. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина заходит в дом незадолго до преступления.

Пострадавшую доставили в больницу с множественными колото-резаными ранениями, где вскоре она скончалась. Как стало известно, жертва училась, работала и снимала комнату в столице. В момент нападения она разговаривала по видеосвязи с родителями.

В московском Следственном комитете сообщили, что сейчас ведется активная работа для установления точного местонахождения подозреваемого. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ленинградской области 15-летний подросток убил своего отца ножом в бане. Причиной стал личный конфликт. Подростка уже задержали. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

