Эпштейн хотел Нобелевскую премию за налаженную интимную жизнь Хокинга

Поводом стали фотографии британского физика в окружении девушек в бикини.

В 2006 году на частном острове Литл-Сент-Джеймс финансист Джеффри Эпштейн в разговоре с миллиардером Эндрю Фаркасом шутил, что заслуживает Нобелевскую премию, если подтвердятся слухи о сексуальных связях парализованного физика Стивена Хокинга с женщинами. Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на рассекреченные материалы Министерства юстиции США.

Переписка с миллиардером

Согласно опубликованным документам, в 2015 году Эпштейн отправил письмо Фаркасу, в котором обсуждал сплетни в местной прессе о похождениях ученого.

«Если бы это было правдой, вы бы получили Нобелевскую премию по медицине», — шутил его собеседник.

Поводом для таких заявлений стали фотографии британского физика в окружении девушек в бикини, сделанные во время научного симпозиума на Виргинских островах.

Имя Стивена Хокинга встречается в документах по делу Эпштейна около 250 раз.

Что известно о поездке Хокинга

В марте 2006 года Хокинг действительно был среди примерно 20 ученых, приглашенных Эпштейном на конференцию по гравитации на острове Сент-Томас. Участникам устраивали выезд на частный остров финансиста, катание на лодке и специально модифицированной под Хокинга субмарине.

Фотографии с ученым на Карибах подлинные.

В раскрытых в 2024–2026 годах документах имя физика упоминается в электронном письме, где Эпштейн обсуждает предложение денег людям из окружения Вирджинии Джуффре, чтобы опровергнуть ее новые заявления об «оргии с несовершеннолетними» с участием Хокинга. Однако никаких доказательств, что ученый совершал сексуальные преступления, в материалах нет.

Реакция семьи ученого

Родственники Хокинга категорически отвергают любые обвинения в неподобающем поведении. Семья пояснила, что женщины на фото — это профессиональные сиделки, которые обеспечивали круглосуточный уход за ученым, страдавшим боковым амиотрофическим склерозом.

Для визита физика на остров Эпштейна была специально переоборудована подводная лодка под инвалидную коляску, что подтверждает тяжесть состояния ученого и необходимость постоянного присутствия медицинского персонала.

