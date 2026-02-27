Увольнение за обман: сотрудница полиции делала вид, что раскрывает преступления

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Mark Cosgrove/News Images

В Великобритании сотрудница полиции была уволена со службы за использование технической уловки для создания видимости активной деятельности во время дистанционной работы. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в управлении полиции Эйвона и Сомерсета, где женщина, фигурирующая в материалах дела как сержант X, была разоблачена отделом профессиональных стандартов. Внутренняя проверка в 2024 году показала, что количество нажатий клавиш на ее рабочем ноутбуке в некоторые дни в три-восемь раз превышало показатели коллег.

Как выяснилось, нарушительница клала на клавиатуру тяжелую фоторамку, чтобы компьютер не переходил в спящий режим и демонстрировал фиктивную активность, пока сама она занималась личными делами.

Детектив-суперинтендант, возглавляющая отдел профессиональных стандартов ведомства, подчеркнула, что такое поведение крайне разочаровывает и подрывает доверие общества к правоохранительным органам. По ее словам, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств в частной жизни офицера, намеренный обман недопустим.

Коллегия по трудовым спорам под руководством помощника главного констебля квалифицировала действия сержанта как грубое нарушение дисциплины. В итоге женщине запретили в дальнейшем работать в любых правоохранительных структурах Британии.

Данный случай не является единичным в практике британской полиции. Ранее за схожие манипуляции — так называемый «кей-джамминг» — работы лишились еще несколько офицеров. Например, в сентябре прошлого года детектив-констебль из полиции Дарема ушел в отставку после обвинений в имитации выполнения заданий на удаленке.

Еще один полицейский зажал клавишу «Z» на своем устройстве, успев «напечатать» почти 11 миллионов одинаковых символов за 100 часов фиктивного рабочего времени. Оба сотрудника предпочли уволиться самостоятельно до официального завершения дисциплинарных процедур по факту должностного мошенничества.

