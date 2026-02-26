Российские пивовары перейдут на новые стандарты производства с 2027 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Интерес к пенному напитку из нетрадиционных злаков получит официальную поддержку благодаря изменению государственных регламентов.

В России через три года вступит в силу обновленный ГОСТ, регулирующий производство обычного и безалкогольного пива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ Роскачества.

Согласно новым правилам, производителям разрешат официально расширить перечень используемого сырья, включив в него такие культуры, как гречиха, просо и рожь. Это существенное изменение по сравнению с действующими нормами, которые жестко ограничивают состав продукции исключительно ячменным и пшеничным солодом, доля которых в напитке обязана составлять не менее 80 процентов.

В тексте нового национального стандарта также закреплено уточненное юридическое определение термина «пиво». Теперь это «пивоваренная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, изготовленная из пивоваренного солода, хмеля и (или) хмелепродуктов, питьевой воды или подготовленной (исправленной) питьевой воды с использованием пивных дрожжей, с добавлением или без добавления специального пивоваренного солода, без добавления этилового спирта, ароматизаторов и пищевых добавок».

Особое внимание эксперты уделили безалкогольному сегменту, установив четкий порог содержания спирта в нем — не более 0,5 процента. В отдельную категорию в рамках ГОСТа выделено также безалкогольное пшеничное пиво.

