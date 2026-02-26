Фото: 5-tv.ru

Цифровой разум видит выход из глобальных кризисов только в применении атомного оружия.

Искусственный интеллект в 95% случаев выбирает сценарий ядерного столкновения при моделировании военных конфликтов на планете. Об этом сообщает издание New Scientist.

Согласно опубликованным данным, наиболее продвинутые системы, разработанные компаниями Google, Anthropic и OpenAI, в подавляющем большинстве геополитических симуляций прибегали к использованию самого разрушительного оружия массового поражения.

Исследователи зафиксировали, что программы склонны к эскалации насилия даже в тех ситуациях, где теоретически возможны мирные переговоры или дипломатические компромиссы. В ходе масштабных испытаний нейросети провели 21 полноценную игру, сделав в общей сложности 329 стратегических ходов. Для детального обоснования своих агрессивных действий алгоритмы сгенерировали около 780 тысяч слов пояснительного текста.

Анализ показал пугающую закономерность: ни в одном из проведенных тестов модели ИИ не приняли решения о капитуляции или полном прекращении огня, вне зависимости от того, насколько проигрышным было их положение на виртуальной карте боевых действий.

Максимум, на что оказывались способны цифровые «полководцы», — это кратковременное и незначительное снижение интенсивности ударов перед окончательным уничтожением противника.

Специалисты из Принстонского университета подтверждают, что ведущие мировые державы уже активно внедряют интеллектуальные системы в процессы военного прогнозирования. Однако экспертное сообщество серьезно обеспокоено тем, насколько глубоко правительства готовы интегрировать рекомендации нейросетей в реальные механизмы принятия решений.

Основная проблема заключается в том, что логика машины исключает человеческий фактор и страх перед взаимным уничтожением, ориентируясь лишь на математическую эффективность удара. На данный момент остается неизвестным, обладают ли алгоритмы правом решающего голоса в штабах крупных государств при проработке планов на случай глобального кризиса.

