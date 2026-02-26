Мужчина пытался провезти через границу наркотики в подгузнике

Фото: 5-tv.ru

С помощью необычного тайника он надеялся обмануть бдительных инспекторов.

В китайском городе Шэньчжэнь на пограничном пункте Лоху сотрудники таможни задержали мужчину, который пытался тайно ввезти в страну наркотики, спрятанные в надетый на него подгузник. Об этом сообщили в Главном таможенном управлении КНР.

Инцидент произошел в южной провинции Гуандун. Контролеры обратили внимание на подозрительного путешественника с двумя яркими сумками, который старался как можно быстрее миновать «зеленый коридор».

По информации ведомства, мужчина заметно нервничал и демонстративно перебирал вещи в своем багаже при виде инспекторов. Это послужило поводом для проведения тщательного личного досмотра. В ходе проверки в надетом на пассажире подгузнике были обнаружены три прозрачных полиэтиленовых свертка с белым порошком.

Официальные представители таможни напомнили, что законодательство Поднебесной крайне сурово в вопросах оборота запрещенных веществ. Согласно Уголовному кодексу КНР, любое производство, перевозка или сбыт наркотиков караются в уголовном порядке вне зависимости от объема изъятой партии. Ранее аналогичные попытки контрабанды пресекались на различных участках границы, что подтверждает усиление контроля за прибывающими лицами.

