Безутешный отец не смог спасти парализованную дочь от эвтаназии

Мужчина был уверен. что девушка не способна оценивать последствия своих действий.

В Испании Конституционный суд вынес окончательный вердикт по делу 25-летней девушки, отклонив жалобу ее отца, который полтора года боролся за отмену процедуры эвтаназии. Об этом сообщает Reuters.

История началась еще в октябре 2022 года, когда молодая испанка получила критические травмы после очередной попытки суицида, из-за чего ее тело ниже пояса оказалось полностью парализованным. Согласно медицинским отчетам, пациентка мучается от постоянных хронических болей, а врачи не видят никаких шансов на восстановление ее здоровья. Летом 2024 года профильный комитет Каталонии официально разрешил проведение манипуляции, однако родитель незамедлительно заблокировал процесс через судебные инстанции.

Мужчина действовал при активном содействии правозащитной группы «Христианские юристы», настаивая на том, что его дочь не способна оценивать последствия своих действий. По мнению истца, тяжелое психическое состояние девушки мешает ей принять взвешенное и осознанное решение о прекращении жизни.

Тем не менее, высшая судебная инстанция встала на сторону пациентки, подтвердив ее законное право на добровольную смерть. Теперь представители проигравшей стороны планируют подать апелляцию в Европейский суд по правам человека, чтобы продолжить борьбу на международном уровне.

Испания официально легализовала эвтаназию в 2021 году, став четвертым государством в составе Евросоюза, принявшим подобные нормы для неизлечимо больных граждан. Аналогичные процессы происходят и в других странах региона. Весной прошлого года во Франции нижняя палата парламента также поддержала законопроект о праве на смерть.

Французские нормы предполагают жесткий контроль: комиссия медиков должна подтвердить наличие терминальной стадии болезни и невыносимых страданий, при этом люди с деменцией или психическими патологиями не могут претендовать на участие в программе.

