Кровавое свидание: пенсионерка покалечила мужчину ножницами после его отказа

Праздничное застолье обернулось резней из-за неразделенной симпатии.

Пенсионерка из Саратова нанесла тяжелое ранение ножницами сожителю своей младшей сестры после того, как он отверг ее романтические притязания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Инцидент произошел 23 февраля во время совместного употребления спиртных напитков. Как пояснили в правоохранительных органах, подозреваемая дождалась момента, когда ее родственница отлучится в магазин, и предприняла попытку соблазнить мужчину. Получив решительный отказ и не встретив взаимности, разгневанная 66-летняя женщина схватила ножницы и ударила пострадавшего в область грудной клетки.

Раненый мужчина был экстренно госпитализирован для оказания помощи. В отношении нападавшей сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье, которая касается умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Согласно решению судебных органов, на время проведения следственных действий фигурантка дела будет находиться под подпиской о невыезде. Сейчас полиция продолжает выяснять все обстоятельства случившегося конфликта, который едва не привел к фатальному исходу для потерпевшего в праздничный вечер.

