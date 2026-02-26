Двойной грабеж: в Иркутске вор вытащил миллионы из сумки жертвы аферистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Жительница Приангарья лишилась крупной суммы денег по пути к банкомату для участия в «спасательной операции» мошенников.

В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали 42-летнего местного жителя, который в общественном транспорте похитил у 37-летней пассажирки три миллиона рублей. Об этом сообщили в региональном МВД.

Пострадавшая женщина перевозила наличные в обычном автобусе, планируя перечислить их на счета, указанные телефонными мошенниками. Преступник воспользовался давкой в салоне и незаметно вытащил деньги, не подозревая, что тем самым невольно прервал цепочку более крупного финансового преступления.

Расследование показало, что инциденту в автобусе предшествовала длительная психологическая обработка жертвы. Аферисты убедили женщину, что ее сбережения находятся под угрозой, и заставили ее передать курьеру первые шесть миллионов рублей. На этом преступники не остановились и потребовали снять остатки средств. Именно со второй партией в три миллиона рублей иркутянка зашла в переполненный транспорт. Общий размер ущерба от действий двух групп злоумышленников оценивается в девять миллионов рублей.

Подозреваемым в совершении кражи оказался мужчина с криминальным прошлым. В ходе обыска в его жилье оперативники обнаружили тайник в стене, где было спрятано чуть более одного миллиона рублей. Остальную часть похищенного задержанный успел потратить на собственные нужды.

Возбуждены уголовные дела, касающиеся как кражи, так и мошенничества. Найденные полицейскими купюры уже возвращены законной владелице.

