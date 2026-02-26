Привычный терроризм: Захарова про атаки киевского режима на стариков и детей

Захарова: атаки киевского режима на гражданских уже стали для них обыденностью

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Украина таким образом пытается оказать давление на Россию.

Для киевского режима убийство гражданских лиц стало обыденностью. Об этом информационному агентству «Россия сегодня» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Для киевского режима убийства детей, гражданских лиц, женщин, стариков стало абсолютно обыденным, приемлемым делом, ну и повсеместно используемым так называемым способом давления на Россию», — отметила представитель ведомства.

Она добавила, что за последние годы было собрано немало доказательств этому. И если называть вещи своими именами, то подобные атаки являются актами международного терроризма.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 2014 года жертвами украинских нацистов стали как минимум 1936 детей и подростков, из них 345 погибли. Мария Захарова заявила, что именно эти пострадавшие дети в будущем передадут следующим поколениям понимание произошедшего, ведь пережитый ими опыт не даст исказить события.

Также представитель российского МИД отметила, что в вопросе украинского кризиса генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш превышает свои должностные полномочия. Он заявил, что в случае Незалежной уважение территориальной целостности важнее, чем самоопределение народов.

