Госдума приняла проект обращения к ООН из-за ядерного оружия для Украины

Депутаты указали на возможное обострение ситуации и призвали провести расследование.

Депутаты Госдумы приняли обращение к парламентам Франции, Великобритании и Германии, а также в Европейский парламент и Организацию Объединенных Наций с призывом предотвратить возможную эскалацию, связанную с предполагаемой передачей Украине ядерного оружия. Документ опубликовали на официальном сайте нижней палаты российского парламента.

В обращении выразили обеспокоенность после появившихся сведений об обсуждаемых во Франции и Великобритании инициативах по передаче Киеву ядерных вооружений. Авторы документа пояснили, что такие шаги могут привести к резкому обострению ситуации, и потребовали от международных структур принять меры для недопущения ядерного конфликта, а также провести соответствующее расследование.

Принятое постановление направили президенту России Владимиру Путину, в Совет Федерации, правительство РФ и Общественную палату РФ. Кроме того, материалы передали в Межпарламентский союз и ряд других международных организаций.

Про план Великобритании и Франции передать Украине ядерное оружие под видом собственной разработки Киева рассказали представители пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По их данным, предполагается скрытая передача европейских комплектующих, оборудования и технологий. В качестве одного из вариантов Лондон и Париж рассматривают передачу Киеву так называемой «грязной бомбы».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Совете Федерации прокомментировали возможную передачу Украине ядерного оружия. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подобные угрозы со стороны европейских политиков действительно звучали. При этом президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что попытки использовать ядерный фактор могут иметь серьезные последствия. И отметил, что подобная риторика со стороны западных стран направлена на срыв мирного урегулирования конфликта.

