Российская армия нанесла массированный удар по украинскому ВПК
Фото: © РИА Новости
Это ответ на террористические атаки боевиков киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры РФ.
Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса киевского режима. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Удар был нанесен минувшей ночью, в ответ на террористические атаки украинских боевиков по объектам гражданской инфраструктуры РФ. Обстрел носил массированный характер — под удар попали украинские военные аэродромы и объекты энергетической инфраструктуры, которые работают на Вооруженные силы Украины.
Вооруженные силы России 22 февраля также нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины.
Спецоперация
Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации 24 февраля 2022 года, заявив о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Президент отметил, что боевики ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
Попытки решить вопрос мирным путем Киев проигнорировал. Москва решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, Европа и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
