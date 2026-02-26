Фото: © РИА Новости

Это ответ на террористические атаки боевиков киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры РФ.

Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса киевского режима. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Удар был нанесен минувшей ночью, в ответ на террористические атаки украинских боевиков по объектам гражданской инфраструктуры РФ. Обстрел носил массированный характер — под удар попали украинские военные аэродромы и объекты энергетической инфраструктуры, которые работают на Вооруженные силы Украины.

Вооруженные силы России 22 февраля также нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации 24 февраля 2022 года, заявив о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Президент отметил, что боевики ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки решить вопрос мирным путем Киев проигнорировал. Москва решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, Европа и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

