В Москве простились со старшим лейтенантом Денисом Братущенко

Погибшего при теракте у Савеловского вокзала похоронят на родине — в Белгородской области.

В Москве сегодня простились с Денисом Братущенко — полицейским, который погиб при теракте на площади Савеловского вокзала. За годы работы в органах он запомнился сослуживцам как отзывчивый и неравнодушный человек. У 34-летнего старшего лейтенанта остались жена и двое маленьких детей. Корреспондент «Известий» Денис Кулага продолжит.

Они стоят, словно в оцепенении, люди в погонах. Сильные, мужественные, привыкшие к опасности, здесь — отводят глаза, потому что в них — слезы. Погиб их товарищ. Старший лейтенант Денис Братущенко.

— Очень хороший человек был. Слов нет. Выполнял свой долг службы.

В тот вечер Денис заступил на смену, как делал это сотни раз. Провожали его, как всегда, жена и двое детей. Наряд ДПС нес службу в районе Савеловского вокзала. В какой-то момент появился незнакомец, меньше минуты на диалог — и сработало самодельное взрывное устройство. Детонация была чудовищной: у служебной машины выбило стекла, смяло крышу.

«Он навсегда останется в рядах московской полиции. Помнить о нем — наша святая обязанность», — сказал начальник ГУ МВД России по городу Москве Олег Баранов.

Старший лейтенант Денис Братущенко погиб мгновенно. Исполнитель теракта, двадцатидвухлетний юноша из Удмуртии, тоже мертв. По версии следствия, он был превращен украинскими спецслужбами в живой детонатор.

Денису Братущенко было всего 34. Возраст, когда только начинаешь по-настоящему чувствовать вкус жизни, впереди — большие планы. Родные и близкие, кажется, до сих пор не могут поверить в случившееся.

— Я крестил его старшего сына. Для меня это большая утрата.

За его спиной осталась Белгородчина, где он родился, Белгородский государственный университет и армия, давшая мужскую закалку.

«Человек обладал колоссальной энергией, жизнерадостный, то есть настоящий мужчина. Он в армии служил в десантных войсках, после армии он пытался устроиться. Ну, видел всегда себя в структуре. Пошел по призванию», — вспоминает одноклассник Дениса Никита Нефедов.

Если ставил перед собой цель, то обязательно ее достигал. Поэтому никто из друзей не удивился успехам Дениса в службе.

Семь лет назад он пришел на службу в столичную полицию, чтобы защищать. За эти годы он видел многое: погони, аварии, агрессивных людей, людей, которым нужна была помощь. Он умел гасить конфликты словом, а если надо — вставал стеной. Мужество старшего лейтенанта было не показным, а тихим, будничным, настоящим.

Похоронят Дениса Братущенко на родине, в Белгородской области. Сейчас врачи борются за жизни двоих товарищей Дениса, пострадавших той злополучной ночью. Их состояние остается тяжелым.

