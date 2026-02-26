«Жестокое и злобное»: юноше вбили 30 гвоздей в голову и бросили его тело в реку

Mirror: юноше вбили 30 гвоздей в голову и бросили его тело в реку

Останки обнаружили двое детей.

В Австралии остаются нераскрытыми обстоятельства гибели 27-летнего мужчины, в череп которого было вбито более 30 строительных гвоздей. Об этом сообщает Mirror.

Тело погибшего, идентифицированного как Чэнь Лю (также известного под именем Энтони), обнаружили еще в 2008 году в реке Джорджес на юге Сиднея. Страшную находку сделали двое детей в возрасте девяти и 14 лет во время прогулки на каноэ.

Труп, завернутый в домашний ковер и обмотанный электрическими проводами, находился в воде около 12 дней. Полиция опубликовала рентгеновские снимки головы жертвы, чтобы подчеркнуть особую жестокость преступника. Он использовал мощный пневматический пистолет для гвоздей.

Согласно данным следствия, убийца выпустил в голову и шею мужчины 34 гвоздя длиной около восьми с половиной сантиметров.

«За 36 лет работы я никогда не сталкивался с убийством, совершенным подобным способом с использованием гвоздезабивного пистолета. Это крайне жестокое и злобное преступление», — подчеркнул руководитель отдела по расследованию убийств.

Правоохранители полагают, что Чэнь Лю был убит в другом месте, после чего его тело доставили к реке на его собственном автомобиле Range Rover Sport синего цвета.

Несмотря на тщательное изучение связей погибшего, полиция не обнаружила прямых доказательств его причастности к криминальным группировкам.

Чэнь Лю прибыл в Австралию из Китая по студенческой визе в начале 2000-х годов. Какое-то время он жил в Мельбурне. Затем переехал в Сидней, где успел недолго побыть в браке.

За две недели до обнаружения тела друг погибшего подал заявление о его исчезновении.

Следствие рассматривало версию, что убийца мог иметь отношение к строительной сфере, так как использовал профессиональные инструменты и материалы. Тем не менее орудие убийства так и не было найдено, а по делу до сих пор никто не арестован.

