Осуждать представителей современной российской эстрады, даже если их творчество вызывает споры, — некорректно. Об этом в беседе с журналистом Суреном Каграмановым в эфире проекта «Сорян, это подкаст» заявила заслуженная артистка России Анна Осипова, известная как певица Юта.

По ее словам, многие артисты отечественной сцены в данный момент делают ставку прежде всего на развлекательный формат. Именно поэтому, как пояснила Юта, часть публики воспринимает их за несколько карикатурных развлекателей.

При этом исполнительница подчеркнула, что сама нередко использует элементы «клоунады», но в ином контексте — во время выступлений в госпиталях перед военнослужащими. По словам артистки, нестандартная подача и самоирония помогают хотя бы ненадолго отвлечь бойцов специальной военной операции (СВО) от тяжелого состояния.

«Все нормально с нашей эстрадой. Просто большое количество артистов выбрали путь развлечения публики. Из-за этого их считают фриками или клоунами. Знаете, я тоже включаю „клоунаду“ в госпиталях — и это отлично работает. Ребят нужно вытащить из тяжелейшего состояния хотя бы на полчаса. Для этого нужно сделать что-то парадоксальное, неожиданное. Я смеюсь над собой, над другими девочками — и когда бойцы начинают улыбаться, их лица светлеют, значит, я свою задачу выполнила», — поделилась Юта.

К тому же Юта отметила, что уважение к собственной аудитории для нее принципиально. Она призналась, что не смогла бы исполнять композиции, как хит «За деньги — да» рэп-исполнительницы Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка. Она пояснила, что подобные треки могут нравиться или нет, однако демонизировать их авторов неправильно. Осуждение творчества Юта назвала не соответствующим христианским ценностям.

«Давайте не будем демонизировать то, что таковым не является. Есть вещи, которые для меня как для артиста неприемлемы в силу уважения к своей аудитории. Я бы не смогла написать и исполнять песню „За деньги — да“. Такое творчество может нравиться, может не нравиться. А осуждать — это не по-христиански», — отметила Юта.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Юта вспомнила о жизни на Украине. Там с ней никто не хотел разговаривать в детском саду из-за того, что ее родной язык — русский, а ее мать не принимали в коллективе на работе.

Юта с начала проведения СВО активно поддерживает российских солдат в качестве куратора одного из региональных отделений благотворительного проекта «Все для Победы!».

