Интервью следует превратить в осмысленный профессиональный диалог.

Собеседование — это способ понять мышление и эффективность кандидата. Об этом рассказала эксперт по подбору персонала, HR-консультант Антонина Болгова для 5-tv.ru.

Спикер отметила, что собеседование не стоит воспринимать как экзамен или проверку на харизму.

«Чем больше в этом разговоре ясности — про опыт, ожидания, ограничения, мотивацию — тем меньше остается пространства для иллюзий», — говорит эксперт.

Сегодня все чаще можно услышать вопрос не «как пройти собеседование», а «как сделать его максимально точным и честным». Есть несколько факторов, которые превратят интервью в осмысленный профессиональный диалог.

1. Структура разговора

Структура работает как навигация, так как сопоставимые вопросы всем кандидатам помогают легче определять разницу — в подходах, в глубине мышления, в уровне задач.

«Когда беседа идет „как получится“, очень легко попасть под влияние первого впечатления. Человек может быть харизматичным, уверенным, хорошо держаться — и это создает ощущение сильного кандидата. Но это не всегда равно реальному опыту», — сказала она.

При этом сам кандидат также выигрывает от этого, так как он имеет возможность последовательно показать свой опыт без «импровизации».

2. Ясность роли и конкретика

Один из ключевых навыков — умение говорить о своем вкладе. Не в смысле «приписать себе все», а честно обозначить свою зону ответственности.

Есть большая разница между: «мы увеличили продажи» и «я предложил изменить воронку, протестировал три гипотезы, и в результате мы выросли на 18% за квартал».

Важно сделать опыт понятным, и в этом помогут цифры, масштаб и зона влияния. И это совсем не хвастовство, а лишь возможность упростить диалог.

3. Мышление и работа с опытом

Интервью с кандидатом все чаще выходит за рамки «расскажите о себе». Кандидатам задают вопросы про реальные или гипотетические ситуации: что вы будете делать, если проект резко изменится? Какие ошибки вы совершали? В какой ситуации с вами могли бы расстаться?

Подобные вопросы могут кого-то напугать, однако их цель — не «поймать» на чем-то человека. Скорее, это способ понять, как он размышляет. Например, может ли собеседник разложить сложную ситуацию, увидеть риски или честно говорить о неудачах и делать выводы.

4. Можно ли повторить результат

Компании очень важно знать, за счет чего кандидат достиг своих результатов. Например, иногда это сильная команда, удачный рынок, ресурсы, которые были доступны. А иногда — конкретные решения, подход, умение выстроить процессы.

«Это принципиальная разница. Потому что второй вариант — это про воспроизводимость», — говорит эксперт.

Но здесь важен баланс: этот же вопрос должен задать себе и кандидат. Будет ли в новой роли возможность влиять на результат? Или зона ответственности будет ограничена? Есть ли ресурсы, чтобы повторить или масштабировать предыдущий опыт? Очень часто разочарование происходит именно из-за этого несоответствия ожиданий и реальности.

5. «Химия» и совпадение

Однако самым важным в конечном итоге остается то, что сложно формализовать: ощущение «свое — не свое». Важно почувствовать, комфортно вам разговаривать, совпадает ли темп, стиль коммуникации, подход к работе.

Отдельно эксперт затронул тему мотивации. Что человеку важно сейчас? Рост, стабильность, масштаб, новые задачи? И еще более глубокий вопрос — совпадение по ценностям и направлению движения. Куда идет компания? И совпадает ли это с тем, куда хочет двигаться кандидат?

«Даже очень сильный специалист в „не своей“ среде редко показывает долгосрочный результат», — подытоживает эксперт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.