Крутился несколько дней: у дома пропавшей в Смоленске девочки заметили незнакомца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Жители города и спасатели прочесывают местность в надежде найти ребенка.

В Смоленске уже более полутора суток ведутся масштабные поиски девятилетней девочки, которая бесследно исчезла утром 24 февраля. Об этом сообщает портал E1.RU.

Девочка вышла из дома в восемь часов утра, чтобы выгулять домашнего питомца во дворе, что было ее ежедневной привычкой. Однако спустя 40 минут школьница так и не вернулась к завтраку, а ее мать, отправившись на поиски, обнаружила лишь собаку с поводком неподалеку от дома. К операции по спасению привлечены как сотрудники правоохранительных органов, так и волонтеры поискового отряда «Сальвар».

Ситуация осложняется странными обстоятельствами, зафиксированными камерами видеонаблюдения. По свидетельству местных жителей, в течение двух дней возле дома крутился подозрительный мужчина, которого заметили именно на том углу, где Александра гуляла с собакой.

Следствие изначально рассматривало версию о причастности отца ребенка, проживающего отдельно, однако у него оказалось подтвержденное алиби, и сейчас он активно участвует в поисках дочери. На текущий момент поисковики обнаружили у местного оврага следы, напоминающие детские, а рядом с ними — отпечатки лап животного.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.