Подозрительный сосед: новые детали исчезновения девятилетней девочки в Смоленске

Известно, что он состоял в конфликте с матерью пропавшей.

Правоохранительные органы начали детально изучать личность мужчины, проживающего рядом с семьей исчезнувшей в Смоленске школьницы. Причина — затяжной конфликт, сообщает mk.ru со ссылкой на близкий к расследованию источник.

Известно, что между ним и матерью ребенка регулярно вспыхивали серьезные ссоры и скандалы. Дополнительным поводом для проверки стали показания очевидцев, которые заметили на улице автомобиль цвета металлик в тот момент, когда девочка перестала выходить на связь. Силовики не исключают, что сосед мог пойти на преступление из мести, однако на текущий момент официальных подтверждений этой версии и прямых улик против мужчины нет.

Девочка исчезла 24 февраля, когда отправилась гулять с домашним питомцем. Несмотря на то что ребенок выходил на улицу ежедневно, время прогулок постоянно менялось, что делало практически невозможным планирование похищения на основе четкого графика.

Спустя некоторое время собака самостоятельно вернулась домой без хозяйки, что и стало сигналом тревоги для близких. По факту инцидента уже возбуждено уголовное дело. Сейчас поисковая операция вышла за пределы города, к розыску привлечены десятки добровольцев и волонтерских отрядов, которые прочесывают лесные массивы и соседние поселения.

