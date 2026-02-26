Вода из ничего: нобелевский лаурет решил проблему нехватки воды на Земле

Фото: www.globallookpress.com/Christine Olsson

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Разработка, уже тестируемая в засушливых регионах, меняет само представление о доступе к пресной жидкости.

В мире, где миллиарды людей по-прежнему живут без стабильного доступа к питьевой воде, появилась технология, способная буквально извлекать влагу из атмосферы. Причем речь идет не о тропиках с влажным климатом, а о зонах, где воздух сух настолько, что традиционные системы конденсации оказываются бессильны.

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Омар Ягхи — химик и лауреат Нобелевской премии 2025 года — представил автономный комплекс, производящий до 1000 литров чистой воды в сутки. Проект реализуется при участии компании Atoco.

Главное преимущество — эффективность при влажности ниже 20%. Для большинства атмосферных генераторов это уже «мертвая зона».

Молекулярная архитектура

В основе технологии лежит созданное Ягхи научное направление — ретикулярная химия. Ключевую роль играют металло-органические каркасные структуры (MOF) — синтетические материалы с уникальной пористостью.

Их называют «молекулярной губкой» не случайно. Всего несколько граммов вещества имеют суммарную площадь поверхности, сопоставимую с футбольным стадионом. Когда поток воздуха проходит через систему, эти структуры улавливают молекулы воды.

Далее процесс требует минимального нагрева — достаточно солнечной энергии. Под ее воздействием влага высвобождается, превращается в пар, а затем конденсируется в чистую воду.

В отличие от классических атмосферных генераторов, которым необходимы мощные охлаждающие системы и значительные энергозатраты, установка Ягхи практически автономна. Солнце становится ее главным источником питания.

Ответ на угрозу «водного банкротства»

Появление технологии совпало с тревожными оценками международных организаций. По данным ООН, более двух миллиардов человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Эксперты говорят о риске глобального «водного банкротства».

Опреснение морской воды остается энергозатратным решением и подходит лишь прибрежным территориям. Кроме того, такие установки создают токсичные отходы, вредящие экосистемам.

Разработка Ягхи лишена этих недостатков. Габариты комплекса сопоставимы со стандартным 20-футовым морским контейнером (6,06×2,44×2,59 м). Это мобильный модуль, который можно оперативно развернуть в пустыне, на островах после стихийных бедствий или в удаленных поселениях без инфраструктуры.

От личного опыта к глобальной миссии

Для самого ученого проект — не просто научный успех. Омар Ягхи вырос в лагере беженцев в Иордании, в доме без водопровода. Он не раз вспоминал, как жители ждали водовоз и боролись за каждое ведро.

«Научная база готова. Теперь нужна смелость, чтобы масштабировать эти решения», — заявил исследователь во время полевых испытаний.

Сегодня технология выходит за пределы лабораторий и переходит к промышленному производству. Ягхи продвигает концепцию «персональной воды» — по аналогии с солнечными панелями, позволяющими генерировать электричество самостоятельно.

Его цель — сделать добычу воды независимой, доступной и экологичной, даже там, где природа давно отказала человеку в ресурсах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.