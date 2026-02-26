«Агрессивная провокация»: Захарова о вторжении катера под флагом США на Кубу

Захарова: вторжение катера под флагом США на Кубу это агрессивная провокация

Действия Вашингтона направлены на эскалацию ситуации и детонацию конфликта.

Инцидент с судном у берегов Кубы является агрессивной провокацией Вашингтона. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер дипведомства отметила, что действия США направлены на эскалацию ситуации и детонацию конфликта. Ранее Министерство внутренних дел Кубы сообщило, что катер под американским флагом зашел в кубинскую акваторию и открыл огонь, ранив командира пограничного отряда. В ответ пограничные войска уничтожили четырех человек из экипажа судна, еще шестеро пострадали.

Силовики республики задержали выживших участников вторжения, те признали свои террористические намерения. Сообщалось, что судно было зарегистрировано в американском штате Флорида и перевозило десять вооруженных лиц с автоматами, пистолетами, самодельными взрывными устройствами, бронежилетами. Нападавшие были одеты в камуфляж.

Инцидент с катером является частью обострения американо-кубинских отношений. МИД РФ следит за ситуацией — ранее дипведомство взяло на контроль ситуацию с российскими туристами на Кубе.

