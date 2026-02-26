ФСБ показала кадры задержания агента киевского режима в Запорожской области

Фото, видео: ЦОС ФСБ; 5-tv.ru

Житель региона передавал представителям СБУ данные для потенциального нанесения ударов.

Подозреваемого в передаче украинским спецслужбам сведений о размещении российских подразделений мужчину задержали сотрудники ФСБ в Запорожской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России, опубликовав видеозапись операции.

По данным ведомства, житель региона передавал представителям Службы безопасности Украины (СБУ) информацию о местах дислокации, перемещениях личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ. В спецслужбе отметили, что полученные данные впоследствии могли использоваться для нанесения ударов.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину на улице. В ходе допроса он сообщил, что отправлял сведения через мессенджер Signal, фиксировал передвижения техники во время поездок по населенным пунктам. По его словам, материального вознаграждения за это ему не давали. Связь, как сообщил задержанный, поддерживалась через бывшего участкового, который позже выехал на территорию Украины.

В ФСБ РФ уточнили, что подозреваемый действовал по заданию представителя киевского режима. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям о государственной измене и шпионаже.

Ранее, писал 5-tv.ru, дальнобойщика из Азербайджана будут судить в Дагестане за шпионаж в пользу Украины. Мужчина он собирал информацию и прятал в оборудованных тайниках. Он сотрудничал с украинской разведкой за деньги с июля 2025 года.

