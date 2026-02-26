Новая российская вакцина от аллергии на березу показала высокую эффективность

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Препарат снимает или значительно ослабляет симптомы.

Новая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы показала высокие результаты во время клинических исследований. Как выяснили «Известия», препарат снимает или значительно ослабляет болезненные симптомы в 25% случаев.

Большинство участников испытаний перенесли сезон цветения заметно легче. Кроме того, лечение проходит на порядок быстрее, чем существующими сегодня препаратами. Курс удалось сократить с 30 до пяти инъекций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские вакцины для лечения различных форм онкологических заболеваний планируется включить в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Государственной Думе с отчетом о работе правительства за 2025 год.

По словам главы кабмина, зарегистрированные отечественными учеными препараты будут доступны гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

