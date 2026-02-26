Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Киевское руководство уже массово эвакуирует мирных жителей из города Сумы.

Бедственное положение украинских боевиков на сумском направлении спецоперации. Чтобы освободить место для отступающей армии, киевское руководство массово эвакуирует мирных жителей, в том числе из областного центра — города Сумы.

Именно из этих районов режим Зеленского ведет обстрелы российского приграничья. О том, как наши военные расширяют полосу безопасности, — корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

Расчет получил координаты и в считанные минуты готов ударить с закрытой позиции.

Расчет «Гвоздики» работает по переднему краю, до него 12 километров. Противник сосредоточил много живой силы.

На кадрах объективного контроля наглядно видно, что российская армия сохраняет тактическую инициативу. Противник выдал свой укреп в лесопосадке. Наша артиллерия незамедлительно ударила по позициям. Тех, кто затаился в окопе, находят FPV-дроны. Наша артиллерия незамедлительно ударила по позициям. Противник дезориентирован, и в этот момент на позицию заходят штурмовики группировки войск «Север». Они атакуют в лоб и занимают укреп. Слаженная работа разных подразделений помогает активно продвигаться на этом участке фронта.

«Так в основном минометная секция, пехота, отдельные, кто попадается. Чтобы нашим передовым отрядам было легче. Тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, связь не подводит. Азарт и другие средства связи работают хорошо», — рассказал заместитель командира взвода 34-й мотострелковой бригады с позывным «Сочи».

В приоритете командные пункты, живая сила и логистика ВСУ. Задача — перерезать пути снабжения. Оказавшись в изоляции и без самого необходимого, враг теряет боевой настрой.

«Они сейчас по большей части боятся, потому что у них уже таких средств и возможностей нет, как я понимаю. Из-за этого они в основном работают „птичками“. Мы начинаем работать, и штурмовая группа начинает работать, они убегают сразу. Они за ними бегут, уже пытаются догнать их. Не то, что в бой вступают, а догнать пытаются», — поделился механик-водитель 34-й мотострелковой бригады с позывным «Татарин».

За прошлую неделю наши военнослужащие освободили два населенных пункта на Сумщине. Сейчас наступление продолжается на девяти участках. Беспилотная авиация ведет разведку круглосуточно.

«Часто приходится работать на упреждение. Раньше командир давал цифры, допустим, левее, правее говорил, а высчитывал уже я и водил я. Сейчас в данный момент, да, „птичка“, ну, все современное, связь работает стабильно», — объяснил старший наводчик 34-й мотострелковой бригады с позывным «Кузьмич».

Беспилотники серьезно изменили расстановку сил. Дроны создают проблемы обеим сторонам, но мы в воздушном пространстве пока впереди.

«БПЛА в корне все изменили. Раньше танк выкатывался и смело прямой наводкой работал. Сейчас если он выкатится — он долго не проживет, его сожгут. Поэтому стараются орудия закопать, замаскировать, отработать», — продолжил «Кузьмич».

ВСУ сейчас вынуждены откатываться на запасные рубежи. Чтобы освободить позиции для отступающей армии, гражданских ускоренно эвакуируют из населенных пунктов уже непосредственно около областного центра — самих Сум.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.