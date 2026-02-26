Трехметровая стена огня: в Приморье начался сезон пожаров

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru

Выгорело почти пять гектаров.

Сезон природных пожаров начался в России раньше обычного. Крупное возгорание тушат в Приморье. На юге края вспыхнула сухая трава. Выгорело почти пять тысяч гектаров. Пожарным пришлось пробираться через трехметровые стены огня. Очаги находятся далеко от населенных пунктов. С одной стороны — угрозы жителям пока нет. Но с другой — находить такие возгорания непросто. Еще труднее — оперативно туда добраться.

По одной из версий, пожар начался по вине человека. Было ли это неосторожное обращение с огнем или намеренный поджог — сейчас выясняют. Ситуацию в регионе осложняет сильный ветер. Специалисты опасаются, что он будет гнать пламя к поселкам и городам.

