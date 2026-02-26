Без телефона и ключей: что известно о пропаже девятилетней девочки в Смоленске

У пропавшей девятилетней девочки в Смоленске при себе не было телефона и ключей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

География поисков расширена за пределы города.

Девятилетняя девочка пропала утром 24 февраля в Смоленске. Около восьми утра она вышла из дома на улице Маршала Еременко, чтобы выгулять собаку — маленького той-терьера. Примерно через час мать обнаружила во дворе только питомца: ребенок домой не вернулся. Новые подробности инцидента в материале 5-tv.ru.

При себе у девочки не было ни телефона, ни ключей. По всей видимости, школьница покинула здание через запасной выход. Камера, установленная перед центральными дверями подъезда, не зафиксировала ее ухода. С этого момента ее местонахождение остается неизвестным.

Ход поисков

Поиски продолжаются в круглосуточном режиме уже больше двух суток.

В операции задействованы сотрудники Следственного комитета, полиции, МЧС, бойцы ОМОН, Росгвардии и военные. Также ее ищут волонтеры поисково-спасательного отряда «Сальвар» и сотни неравнодушных местных жителей. Всего зарегистрировано около 320 человек.

Добровольцы обследуют дворы, подвалы, чердаки, заброшенные здания и гаражные кооперативы. Ночью поисковики проверяли овраги, бочки, ямы и даже мусорные контейнеры.

Расклеено более пяти тысяч листовок с фотографией и приметами ребенка.

География поисков расширена за пределы Смоленска. Сейчас обследуются дачные кооперативы у аэродрома и прилегающие территории.

Власти обратились к автомобилистам с просьбой проверить записи видеорегистраторов, сделанные утром 24 февраля в районе домов № 58 и № 60 по улице Маршала Еременко.

Что известно о пропавшей

Рост девочки около 130 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые. В день исчезновения на ней была темная куртка с цветными пятнами и ярко-голубые лыжные штаны.

На прогулку она отправилась, надев куртку поверх пижамы. Это подтверждает версию, что ребенок не планировал уходить далеко от дома.

Семья характеризуется как благополучная, ранее девочка из дома не уходила. Она учится в третьем классе одной из школ города.

Возможные следы

Возле Солдатского озера в Смоленске нашли серую детскую перчатку, которая может принадлежать пропавшей девочке. Кроме того, в овраге рядом с озером обнаружены следы ребенка и собаки.

Это место вызывает особое беспокойство у поисковиков — местные жители неоднократно отмечали, что в данной локации случались трагедии на воде.

Версии

Следствие отрабатывает различные версии, включая возможный несчастный случай и криминальную составляющую.

В социальных сетях распространяется информация о том, что девочку якобы могли увезти на автомобиле, а также о замеченном ранее подозрительном мужчине. Однако официального подтверждения этим сведениям пока нет.

Местные жители также предполагают, что ребенок мог упасть в открытый люк недалеко от дома на улице Маршала Еременко. Версия о возможной причастности отца девочки, который проживает отдельно, уже проверена и не нашла подтверждения. Мужчину допросили.

Уголовное дело

По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Ход расследования находится под контролем прокуратуры и центрального аппарата Следственного комитета.

Мэр Смоленска Александр Новиков обратился к жителям с призывом помочь в поисках.

«Обращаюсь ко всем, кто находился в это время там или проезжал мимо: пожалуйста, проверьте записи видеорегистраторов, вспомните, не видели ли вы этого ребенка», — говорится в заявлении.

Поиски продолжаются. Любая информация может оказаться важной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.