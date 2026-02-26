Россияне могут получить выплаты за травмы в гололед

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В исковые требования можно включить возмещение морального вреда.

Россияне, получившие травмы из-за гололеда на пешеходных зонах в зимний период, имеют законное право на получение денежных компенсаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Государственной думы от фракции ЛДПР Дмитрия Свищева.

По словам парламентария, пострадавшие граждане могут требовать через суд возмещения расходов на медицинские услуги и лекарственные препараты. А также есть возможность получить компенсации недополученного дохода за период временной нетрудоспособности и оплаты реабилитационных мероприятий.

Кроме того, в исковые требования можно включить затраты на юридическую помощь и возмещение морального вреда.

Депутат подчеркнул, что ответственность за состояние территории всегда закреплена за конкретными организациями или собственниками. Так, за чистоту дворов многоквартирных домов отвечают управляющие компании, за площадки перед торговыми объектами — их владельцы или арендаторы, а за муниципальные тротуары, скверы и остановки транспорта — местные администрации.

Свищев отметил, что современная судебная практика показывает готовность судов назначать значительные выплаты, достигающие 300–350 тысяч рублей. Однако для успешного исхода дела пострадавшему необходимо зафиксировать факт происшествия. Нужно сфотографировать состояние покрытия, собрать контакты очевидцев и сохранить все платежные документы из медицинских учреждений.

Правовая база для защиты прав граждан закреплена в статьях 1064 и 1085 Гражданского кодекса РФ, которые гарантируют полное возмещение вреда, нанесенного здоровью человека.

Свищев также упомянул возможность законодательной проработки вопроса об автоматической индексации сумм таких возмещений. Согласно статье 1091 ГК РФ, выплаты могут увеличиваться пропорционально росту прожиточного минимума в стране.

Парламентарий напомнил, что виновником происшествия является не природное явление, а субъект, не обеспечивший своевременную обработку дорожек противоскользящими материалами. Процедура взыскания требует дисциплинированного подхода к сбору доказательств сразу после инцидента.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.