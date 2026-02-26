В России будут штрафовать дачников за определенные растения на участке

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Конкретные списки запрещенных видов определяются властями каждого отдельного региона самостоятельно.

С марта текущего года российские дачники могут быть оштрафованы на сумму до 700 тысяч рублей за наличие на их территории опасной растительности. Об этом заявил юрист Илья Русяев в беседе с агентством «Прайм».

Специалист пояснил, что к категории угроз относятся инвазивные культуры, которые активно распространяются за пределами своей естественной среды и вредят экологии или людям.

Одним из наиболее известных примеров является борщевик Сосновского. Однако конкретные списки запрещенных видов определяются властями каждого отдельного региона самостоятельно. Теперь искоренение таких сорняков стало прямой юридической обязанностью собственников земель.

Размер финансового наказания напрямую зависит от правового статуса нарушителя. Согласно положениям закона № 294-ФЗ, обычные граждане за игнорирование проблемы заплатят от 20 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц санкции строже — от 50 до 100 тысяч, а наиболее крупные взыскания, достигающие 700 тысяч рублей, предусмотрены для юридических лиц.

Ранее Владимир Кошелев, представляющий профильный комитет Госдумы, уточнял, что государство не заставляет использовать исключительно химикаты. Землевладельцы вольны выбирать любые законные методы воздействия, включая биологические способы борьбы, такие как использование специальных насекомых-энтомофагов, уничтожающих паразитирующие растения.

