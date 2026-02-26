Первым был портрет питомца: Яковлева рассказала о зависимости сына от татуировок

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актриса объяснила, почему ее единственный наследник не смог остановиться и покрыл рисунками все тело и лицо.

Народная артистка РФ Елена Яковлева обсудила зависимость единственного сына Дениса Шальных от татуировок в интервью Надежде Стрелец. По словам актрисы, впервые с вопросом о тату он обратился к ней, когда учился в 11 классе. Парень решил запечатлеть на теле любимого питомца Дика.

«Он ушел от нас, этот замечательный пес, Дениска со слезами на глазах подошел с фотографией Дикуси и говорит „Мам, можно?“ Это уже выпускной был. Ну и вот он сделал первую татуировку», — рассказала Яковлева.

Потом Денис поступил в вуз, но никак не решался переехать в отдельную квартиру, которую мама заботливо для него приготовила. Как отметила артистка, молодой человек боялся бытовых трудностей, сомневался, что готов к самостоятельности. Со временем, конечно, освоил домашнюю технику и понял, что больше никаких формальных препятствий нет. Повзрослел, окреп и начал взрослую жизнь.

Вскоре при встрече с сыном Яковлева заметила, что появилась еще одна татуировка. Мать забеспокоилась, сказала, что ей такая тенденция не нравится, но наследник парировал — он не пьет алкоголь, не курит, не увлекается наркотиками, пусть татуировка будет его единственной «вредной привычкой».

«Ну а потом места на теле стало не хватать и пошло уже на видимые вещи… Мы пробовали удалять с лица, он уже понял, что это все не так заманчиво, как в юности. Чтобы избавиться от этой татуировки — это до такой степени больно! Вот они когда набивают на тех местах, с которых потом нужно смыть, это лазером выжигается, это месяц лицо опухшее, отекшее, ну, как от ожога, нет возможности ни умыться, ничего, это очень тяжело», — поделилась актриса.

Самое ужасное, подчеркнула она, даже не боль, а необходимость очень долго эту боль терпеть. Лазерный луч разрушает пигмент постепенно, и чтобы добиться чистоты кожи, может понадобиться десяток процедур, а то и 20. Дважды Яковлева сводила сына на сеанс удаления тату, третий раз уговаривать не стала — жалко. По мнению артистки, Денис так увлекся, потому что боль на тату-сеансе помогала ему заглушить внутренние переживания.

«Мне кажется, что да (боролся со стрессом. — Прим. ред.). Вместо того чтобы разобраться с какой-то проблемой или какой-то болью, он идет в этот тату-салон и что-то себе накалывает, потому что там ему делают больно. Слава богу, что это (позади. — Прим. ред.)», — заключила звезда.

