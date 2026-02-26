И не забудьте огурцы: экс-мэра Троицка в Челябинской области осудили за взятку

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

За помощь бизнесмену чиновник выдвинул необычные требования.

На 14 лет в колонию строго режима отправится бывший мэр города Троицка в Челябинской области. Его признали виновным в получении взяток от местного предпринимателя. Но внимание всей страны к этому делу привлекли совсем не суммы, которые требовал чиновник. За помощь в получении разрешения на строительство он взял беговую дорожку и… огурцы. Детали коррупционно-овощного скандала изучил корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Коррупционными скандалами сегодня кого-то удивить, к сожалению, сложно — что у нас, что на западе, что на востоке. Вот попался бывший мэр Троицка Челябинской области. Взятки. Удивительные. По классике было — борзыми щенками, а тут…

Установлено, что десять лет назад руководитель некоего агропредприятия пытался подкупить чиновника огурцами и луком — не который со стрелами, а который — в салат. А еще беговой тренажер ему подарили. Ну не просто так, а в обмен на услугу — разрешение на строительство магазина.

«Во время пандемии, когда не работали ни спортивные залы, ни магазины, зная, что есть спортивный зал, попросил на время попользоваться, определиться, показать, какая лучше. Поскольку ни купить, ни сходить в спортивный зал было невозможно», — пытается объясниться бывший мэр Троицка Александр Виноградов.

Это объяснение суд не удовлетворило — что, в общем, логично, оно, и правда, никакое. Ну в смысле «попользоваться»? Несерьезно. Зеленым луком что, тоже попользоваться надо было?

А вот дальше все пошло всерьез. Там и деньги были, конечно. Не только борзыми щенками брал. На круг вышло более 700-т тысяч рублей. Еще Глеб Жеглов предупреждал: преступник должен сидеть в тюрьме. Но некоторых юристов смущает строгость приговора: 14 лет строгого режима!

«Если говорить честно, то это, действительно, очень жесткий приговор. Да, формально санкция статьи позволяет привлечь к ответственности до 15 лет, но 14 строгого режима за сумму меньше миллиона — это, можно сказать, верхний предел. В обычной практике по таким суммам дают семь-десять лет, а иногда еще по смягчающим обстоятельствам еще меньше», — говорит адвокат Валентин Дибровенко.

На востоке, который был уже упомянут, за коррупционные преступления порой даже расстреливают — чтоб другим неповадно было. Но в нашем случае вопрос соразмерности наказания все же вызывает вопросы: за убийство дают 15 лет, а за огурцы с тренажером — 14. Эксперты отвечают: дело не в огурцах, а в цикличности.

«Если я раз взял миллиард, но я взял миллиард только раз, то я совершил один раз преступление. Я один раз преступил закон. И в то же время, если я взял десять раз по миллиону рублей, то я совершил десять преступлений. И отвечать должен по совокупности совершения десяти преступлений», — говорит адвокат адвокатской палаты города Москвы, преподаватель президентской академии, член Ассоциации юристов России Евгений Гребенцов.

Еще экс-мэр должен будет заплатить штраф в размере девяти миллионов рублей и будет лишен на девять лет — какое совпадение цифр! — права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления. То есть, что называется, вломили по полной. Жаль, что не поведали, почему... Может, мы чего-то не знаем? Но если не знаем — отчего бы не рассказать?

