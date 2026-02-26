Группа «газовщиков» обманула около 2000 жителей Коми

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Теперь аферисты отправятся за решетку.

В Республике Коми поставили точку в одном из самых громких уголовных дел последних лет. За решетку отправилась группа газовщиков-самозванцев. Аферисты «гастролировали» по региону и обманули около 2000 жителей. В основном, это пенсионеры.

Схема уже давно известная. Псевдоспециалисты проверяли оборудование, находили несуществующие проблемы и проводили ремонт. Хотя, даже не имели права прикасаться к газовым плитам и колонкам. К чему это может привести — покажет корреспондент «Известий» Александр Меняйлов.

В зале Сыктывкарского городского суда семь подсудимых. Они не скрывают лица. В республике их знает почти каждый местный житель. Организованную преступную группировку обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Это одно из самых резонансных дел для Республики Коми. Почти две тысячи пострадавших. Суммарный ущерб более семи миллионов рублей. По версии следствия, обвиняемые притворялись сотрудниками газовой службы. Они ходили по квартирам и ремонтировали исправное оборудование.

«Пришел товарищ. Мы отодвинули плиту. Стал проверять спичкой. Он говорит: „Посмотрите“. Снял шланг резиновый, немножко есть трещины. Вот из-за этого и поменяем», — говорит пострадавшая Зоя Щукина.

Чаще всего жертвами злоумышленников становились пенсионеры. Они находили в подъезде объявления. В бумаге было сказано о необходимости замены газового оборудования. Не смущало обвиняемых и то, что настоящие работники Горгаза уже приходили с проверкой.

Не все жильцы были готовы к визиту лжегазовщиков. Тогда, по версии следствия, подсудимые начинали угрожать местным жителям. Они показывали им фотографии с мест взрыва газа. А если и это не действовало — сами делали утечку и демонстрировали зашкаливающие показатели прибора.

«У организованной группы лжегазовщиков не было необходимого образования для того, чтобы такие опасные работы проводить. Они, в нарушение всех регламентов, работы по замене газового оборудования проводили», — говорит гособвинитель Павел Садомский.

Все это могло привести к трагедии.

Новосибирск. 2023 год. Взрыв газа в многоквартирном доме. В результате взрыва погибли 15 человек. Среди них были дети. Многие жильцы оказались под завалами.

Местные жители сразу вспомнили — накануне к ним приходили газовщики. Полицейские задержали двух лжеспециалистов — Евгения Кавтуна и Ирину Урбах. Последняя не раз попадала в сводки МВД. Следствию удалось выяснить — злоумышленники ходили в форме сотрудников аварийной службы. Показывали корочки и меняли газовое оборудование в квартирах. После этих ремонтных работ и произошел взрыв. Кавтун и Урбах получили по десять лет колонии.

Такая же история могла произойти и в Республике Коми.

«Сотрудниками управления уголовного розыска была получена оперативная информация о том, что на территории Сыктывкара действует специализированная группа мошенников…» — говорит оаперативный сотрудник Управления уголовного розыска МВД по республике Коми.

Уголовное дело рассматривали полтора года. Следователи опросили сотни пострадавших и свидетелей. Все показания собрали в 101 том.

Наконец, эта история завершается. Служители Фемиды отправили лжегазовщиков в колонию. Кто-то получил четыре года, кто-то — максимальные семь лет.

