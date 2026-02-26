На Пятом канале акция «День добрых дел» для 6-летнего Гоши

Фото, видео: 5-tv.ru

У мальчика детский церебральный паралич и каждое движение дается ему с большим трудом.

Чтобы стать студентом, огромный и непростой путь предстоит пройти шестилетнему Гоше из Владикавказа. У мальчика — детский церебральный паралич. Каждое движение — дается с большим трудом.

После сложной операции стали заметны улучшения. И сейчас важно продолжить реабилитацию. Шансы на то, что ребенок сможет самостоятельно ходить и разговаривать — очень большие. Как мы с вами можем помочь — расскажет корреспондент «Известий» Павел Проломов.

Гоша родился раньше срока, на 31 неделе. В первые дни врачи успокаивали: выходим, наберем вес и все будет хорошо. Но после полноценного обследования у ребенка нашли серьезное повреждение мозга, из-за чего тот буквально потерял связь с мышцами. Однако самое страшное было впереди: в год мальчику поставили диагноз — детский церебральный паралич.

Семья Гоши не сдалась и борется за каждый, даже самый маленький успех ребенка. Его жизнь заполнена постоянными обследованиями, занятиями со специалистами и приемом препаратов, которые дают положительный, но недолговечный результат.

«Раньше он вообще мягенький был, корпус. Ножки в тонусе, а корпус мягенький. Сейчас он может дольше усиживаться, спина стала гораздо крепче, голову держит лучше, чем раньше», — рассказывает Регина Ельджарова, мама Георгия.

Недавно Гоше сделали операцию, она помогла уменьшить его мучения. Но это только один из этапов большого пути. Болезнь коварна: пока решается одна проблема, возникает другая. Из-за повышенного тонуса мышц у ребенка многочисленные вывихи суставов.

«Возможно, потребуются ортопедические операции, обязательно ношение ортезов. И вот, если все последующее лечение будет проведено адекватно, то будет достигнут максимальный эффект», — объясняет детский нейрохирург, доктор медицинских наук Дмитрий Зиненко.

Чтобы закрепить этот эффект нужна длительная комплексная реабилитация и дорогостоящее оборудование. Например, вертикализатор, который поможет ровно сидеть, и специальная коляска для передвижения. Все вместе это стоит 1 280 000 рублей — сумма для семьи Луговских неподъемная. Мама постоянно находится с сыном и воспитывает старшую дочь, а зарплаты отца на все просто не хватает.

Сейчас главный ресурс — это время. Детский организм особенно восприимчив к реабилитации и важно не упустить этот период. Мы с вами можем помочь Гоше получить необходимое лечение и оборудование, чтобы приблизить мальчика к осуществлению самой заветной мечты — однажды самостоятельно пойти в школу.

В случае, если отправка СМС по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Георгию, обратившись напрямую в благотворительный фонд.