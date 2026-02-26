«Драили всей семьей»: Антон Лиссов о гриме в «Король и Шут. Навсегда»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Музыкант играл зомби-приспешника некроманта и ради эффектного образа каждый день сидел по два часа на гриме.

Труднее всего в съемках фильма «Король и Шут. Навсегда» музыканту Антону Лиссову (при рождении — Буренин. — Прим. ред.) было гримироваться, выполнять актерские задачи в громоздком костюме, а потом пытаться вернуть себе человеческий облик. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере картины. Каждый рабочий день начинался с пары часов подготовки.

«Тяжелее всего было высиживать по два часа на гриме, потому что у меня очень массивный, огромный просто: и парики, и много грима, и зубы, и глаза. И линзы пришлось вставлять, для меня это тоже в новинку. Два часа на гриме, а потом два часа отмываний, всей семьей меня драили в ванной», — поделился артист.

Антон Лиссов — фронтмен и вокалист группы Jane Air, весь его коллектив принял участие в съемках фэнтезийного фильма «Король и Шут. Навсегда», созданного по мотивам сказочной вселенной легендарной панк‑группы. Музыканты Jane Air сыграли бременских музыкантов, которых воскресил некромант.

Кроме того, группа записала кавер-версию песни «КиШ» — она прозвучит в одной из сцен новой картины. И эта музыка, и образы музыкантов, как рассказывал Лиссов в одном из интервью, придавали всему произведению нотку комичности. Но пришлось и серьезно потрудиться. Не только над гримом, но и над трюками, которыми полна лента.

«В целом я прошел через все киношные круги, потому что у меня были репетиции с каскадерами, мы репетировали боевку по колено в холодной воде. В целом максимальный экшн происходил с моим персонажем, поэтому в его душевных терзаниях разобраться было несложно», — заключил Антон Лиссов.

Фильм «Король и Шут. Навсегда» стал продолжением сериала, который вышел в 2023 году. Действие развивается в мире песен легендарной группы. Главные роли исполнили Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова, Вера Вольт и Илья Хвостиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посещаемость российских фильмов в кинотеатрах выросла в два с половиной раза — в прокат выходит все больше фильмов, получивших государственную финансовую поддержку.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.