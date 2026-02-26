У «опорника» не было шансов. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео работы вертолета Ми-28НМ в зоне проведения СВО
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Боевую задачу успешно выполнил вертолет Ми-28НМ.
Минобороны показало кадры боевой работы экипажа вертолета Ми-28НМ — им был уничтожен опорный пункт ВСУ. Самые яркие кадры из зоны СВО смотрите в материале 5-tv.ru.
Перед вылетом экипаж получил координаты базирования боевиков ВСУ в опорном пункте в зоне ответственности группировки «Восток» и выдвинулся к отмеченной точке.
Все цели были успешно уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
