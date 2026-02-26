Артиллеристы уничтожили замаскированное орудие ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео, как пушка «Пион» уничтожила замаскированное орудие ВСУ
Действия военнослужащих сорвали планы противника по перегруппировке.
Расчет самоходной пушки «Пион» уничтожил замаскированное орудие ВСУ на северском направлении. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
«Мы, в основном, работаем сейчас в контрбатарейной борьбе. По артиллерийским орудиям. Наш 203-й калибр на 47 километров стреляет, то есть мы позволяем себе стрельнуть вдаль», — рассказал о боевой работе старший офицер батареи с позывным «Гарик».
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
