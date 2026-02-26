Умер сыгравший в «Бригаде» и «Интернах» актер Владимир Довжик

Фото: Кадр из к/ф «истосердечное признание », реж. Пётр Борисов, 2017 г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За свою карьеру он принял участие более чем в 100 проектах.

Актер Владимир Довжик умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщили в пресс-службе московского драматического театра «Человек».

«На 58-м году жизни не стало большого друга нашего театра Владимира Давидовича Довжика. Разноплановый, умный, тонкий актер и талантливый режиссер внес большой вклад в развитие нашего театра. Скорбим вместе с родными и близкими, коллегами и многочисленными поклонниками Владимира Давидовича. Светлая память!» — уточняется в публикации.

За свою карьеру артист был задействован более чем в 100 проектах. Больше всего Владимир Довжик запомнился зрителям по ролям в сериалах «Бригада», «Интерны» и «Склифосовский».

Накануне же стало известно о смерти Ростислава Геппа — основателя челябинского ансамбля «Ариэль». Он являлся одним из ярких культурных «брендов» региона. Был широко известен далеко за пределами Урала и, конечно, имел всероссийскую славу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.