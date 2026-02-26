Экспедиция на край Земли: Плотников рассказал о съемках «Король и Шут. Навсегда»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Незабываемым впечатлением от съемок в фильме «Король и Шут. Навсегда» для актера Константина Плотникова стала поездка на суровый и непредсказуемый российский север. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере упомянутой картины. Съемочная группа работала осенью и зимой в Петербурге и на полуострове Рыбачий в Мурманской области.

«Самое яркое воспоминание — это наша семидневная или восьмидневная, я уже не помню, экспедиция на Рыбачий полуостров. Конечно, это самые яркие воспоминания полностью с этого края Земли, это путешествие, когда мы вставали в четыре утра, значит, ехали рано снимать, потому что короткий день, рано возвращались», — поделился Плотников.

По словам артиста, одна из сцен вовсе не удалась из-за погоды, которая на полуострове меняется очень быстро. Группа прибыла в живописный зеленый уголок ранним утром — как обычно. Но застала там не деревья с красочной листвой и травы, а белоснежный пейзаж. Все вокруг было заметено снегом.

«Погода менялась каждые полчаса, хоп — и снег выпал. То есть мы ожидали, что будет зеленое все, а все белое. И пришлось снимать другую сцену», — вспомнил актер.

Константин Плотников окончил Российский государственный институт сценических искусств и Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Он не собирался становиться артистом, после вуза работал менеджером по работе с корпоративными клиентами. Чтобы оплатить учебу во втором, устроился уборщиком, а потом вошел в труппу петербургского театра «Цехъ».

В кино Плотников дебютировал в сериале «Пять минут тишины. Возвращение», затем появился в проектах «Невский», «Чингачгук» «Вертинский», «Тайны следствия», «Союз Спасения. Время гнева» и «Великолепная пятерка». Актер прославился после роли фронтмена группы «Король и Шут» Михаила Горшенева в одноименном сериале. В прошлом году он сыграл Петра I в сериале «Государь».

Ранее в интервью 5-tv.ru Владислав Коноплев, исполнивший Князя в фильме «Король и Шут. Навсегда», рассказал о трюках, которые пришлось выполнять на съемочной площадке.

