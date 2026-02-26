Незнакомец на машине, овраг и родной отец: как продвигаются поиски пропавшей в Смоленске девочки

Фото, видео: 5-tv.ru

9-летняя Саша Фоменкова вышла из дома во вторник утром погулять с собакой и не вернулась.

Новые детали шокирующей истории из Смоленска, где уже вторые сутки ищут девятилетнюю девочку. Она ушла гулять с собакой и пропала. Телефона с собой у ребенка не было. Школьницу ищут более 300 человек, поиски ведутся уже за пределами города. Версий, куда пропала маленькая Саша, несколько. Например, девочку мог увезти незнакомец, которого видели соседи как раз в то утро. Корреспондент «Известий» Анна Ничуговская расскажет все, что известно.

Волонтеры получают инструкции от координаторов поисков. Людей становится все больше. В пятиградусный мороз важна каждая минута.

Девятилетняя Саша Фоменкова пропала во вторник утром — в восемь часов она вышла на прогулку с собакой, маленьким той-терьером. Дальше двора она обычно не уходила. Когда спустя час девочка не вернулась, мама поняла, что-то случилось. На улице нашла только собаку, дочери не было.

Она тут же обратилась в полицию, написала заявление. Начались поиски, подключились волонтеры.

Пять тысяч листовок с фотографией и приметами. Яркие бирюзовые штаны, темная куртка и шапка с помпоном. Водителей просят проверить свои видеорегистраторы — возможно, Александра попала в их объектив.

По предварительным данным, девочка воспитывалась в благополучной семье, с мамой и бабушкой, поэтому версию, что она могла сбежать из дома, быстро отвергли.

Поиски продолжаются вторые сутки. За это время осмотрели ближайшие гаражи, подвалы, крыши и промзоны. Полицейские опросили свидетелей и изучили записи с городских камер наблюдения.

В социальных сетях много предположений и непроверенных слухов. Одни говорят, что видели подозрительного мужчину рядом с домом ребенка, другие — что следы пропавшей якобы нашли возле оврага. Кто-то писал, что Сашу мог увезти отец, который проживает отдельно. Все это пока не нашло подтверждения.

«Овраги, во-первых, просматриваются визуально. Во-вторых, они отработаны поисковиками. Эти версии появляются в интернете, как грибы после дождя, потому что у людей из-за недостатка информации очень бурно фантазия развивается», — объясняет Юрий Василевич руководитель поискового отряда.

География поисков расширяется — они уже вышли за пределы города. Обследуются дачные кооперативы у аэродрома.

Жители Смоленска сейчас напряженно ждут новостей, кто-то подвозит волонтерам горячие обеды и чай. Проверку по факту исчезновения девятилетней Саши проводит прокуратура. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Оно на контроле в центральном аппарате ведомства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.