В Госдуму внесен проект обращения к ООН и европейским парламентам из-за ядерного оружия для Украины

Ситуация может представлять реальную угрозу для глобальной безопасности и привести к эскалации конфликта.

В Государственную Думу (ГД) Российской Федерации внесен проект обращения к ООН, а также парламентам Франции, Великобритании и Европарламенту. Проект касается возможных поставок компонентов ядерного оружия на Украину. С материалами проекта ознакомился ТАСС.

Документ подготовлен в ответ на информацию, полученную от Службы внешней разведки России (СВР), о предполагаемых планах Франции и Великобритании по отправке в Украину компонентов, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия.

«Депутаты Государственной думы призывают парламенты Франции и Великобритании, Европейский парламент, а также профильные организации и органы системы Организации Объединенных Наций принять чрезвычайные меры по предотвращению такого сценария развития событий», — отмечается в материалах.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности, посвященном украинскому конфликту назвал безрассудными планы снабдить Незалежную ядерным оружием.

