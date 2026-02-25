Фото: 5-tv.ru

Тегеран готов выполнить условия, согласованные в рамках ядерной сделки 2015 года, в обмен на ослабление санкций.

Иран согласился снизить уровень обогащения урана с 60% до 3,67% и приостановить обогащение на срок до семи лет. Об этом сообщило издание Kan News.

Согласно информации, Иран готов снизить уровень обогащения урана до 3,67%, что соответствует параметрам, установленным в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) 2015 года. Соглашение, заключенное между Ираном и международными посредниками, ограничивало уровень обогащения урана с целью исключения возможности создания ядерного оружия.

Кроме того, Тегеран предложил приостановить всю деятельность по обогащению урана на срок до семи лет. Это предложение обсуждается в рамках переговоров, но США выразили предпочтение более долгосрочной приостановке — до десяти лет.

Сложности остаются в вопросе накопленного Ираном запаса урана. В отличие от требований США о вывозе части этого материала за пределы страны, Иран готов лишь снизить уровень его обогащения, но не передавать его на экспорт.

Предполагается, что окончательное соглашение будет достигнуто на переговорах в Женеве в ближайшие дни, где также будут обсуждаться условия снятия международных санкций в обмен на выполнение Ираном ядерных обязательств.

