Подросток убил отца ножом в бане в Ленинградской области

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

В Ленинградской области 15-летний подросток убил своего отца ножом в бане. Инцидент произошел в Приозерском районе, на дачном участке в поселке Кротово. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СК.

Во время конфликта между сыном и отцом подросток нанес родителю удар ножом в шею. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подросток был задержан. С его участием проводятся следственные мероприятия.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли способствовать совершению преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Архангельской области подросток убил свою мать, находясь дома. Причиной преступления стала личная неприязнь. После этого, по данным следствия, подросток спрятал тело в погреб и скрылся с места происшествия.

