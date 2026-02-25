Комик Нурлан Сабуров планирует вернуться в Россию с новой программой

Фото: legion-media/PEOPLETALK

Популярный юморист намерен возобновить карьеру в РФ, несмотря на действующие ограничения.

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому ранее был закрыт доступ в страну на 50 лет, во время выступления в Таиланде заявил о своем желании вернуться в Россию.

«А я планирую вернуться в Россию», — сказал Сабуров со сцены.

В ходе своего первого концерта на острове Пхукет артист подчеркнул, что его будущие выступления в РФ будут носить исключительно патриотический характер. Публика отреагировала на эти слова одобрительными аплодисментами.

Сабуров, вероятнее всего, не сможет добиться через суд отмены запрета на въезд в Россию сроком на 50 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным ведомства, сократить или аннулировать такой запрет возможно лишь в случае, если вышестоящая судебная инстанция признает действующее решение незаконным. Иных механизмов пересмотра не предусмотрено.

Отмечается, что Сабуров вправе подать кассационную жалобу. Однако, как уточняют собеседники агентства, шансы на удовлетворение подобных требований минимальны. Основанием для пересмотра может стать только выявленное нарушение процессуальных норм при привлечении его к ответственности.

При этом в правоохранительных органах подчеркнули, что сложившаяся судебная практика практически не допускает отмены подобных ограничений.

