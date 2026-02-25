Путин на Форуме будущих технологий: биоэкономика, кадры и стратегия до 2050 года

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перед выступлением президент посетил профильную выставку, экскурсию провел министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Форума будущих технологий, который проходит в Москве. В ходе своего выступления глава государства подробно остановился на перспективах развития биотехнологий и становления биоэкономики в стране, обозначив ключевые направления и приоритеты этой сферы. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Биоэкономика как приоритет

Открывая выступление, Путин акцентировал внимание на стратегическом значении биоэкономики для страны.

«В продолжение позволю себе рассказать о шагах государства по развитию этой столь значимой сферы. <…> Так вот, позволю себе остановиться на том, что означает биоэкономика. Какие практические перспективы и возможности она открывает перед человеком, экономикой, сельским хозяйством, здравоохранением», — сказал российский лидер.

Президент отметил, что отечественные разработки в этой области производят серьезное впечатление. Он выразил надежду, что новые медицинские препараты и вакцины будут внедряться без административных задержек.

«Надеюсь, что никакие бюрократические препятствия не возникнут для того, чтобы такие важные для жизни и здоровья препараты появлялись как можно скорее», — подчеркнул он.

Искусственные органы — путь уже начат

Фото, фидео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Отдельно глава государства остановился на достижениях российских ученых в области медицины и биотехнологий.

«Это и лекарственные препараты, и даже ткани, сосуды. И, что уже не является фантастикой, отдельные органы человека. Вот правда до создания, так скажем, живого сердца еще не добрались, но к этому двигаются», — заявил Путин.

По его словам, биоэкономика перестала быть исключительно научной категорией и активно входит в практику, формируя новый индустриальный уклад.

Биотехнологии и вызовы XXI века

Президент подчеркнул стремительный характер развития отрасли и ее значение для глобальной повестки.

«Биотехнологии, подкрепленные мощью вычислительных систем и ИИ (искусственного интеллекта. — Прим. ред..), развиваются с беспрецедентной скоростью, помогают ответить на ключевые вызовы современности. А это изменение климата, дефицит продовольствия, истощение возобновляемых ресурсов», — отметил он.

Путин добавил, что устойчивое развитие возможно только при обеспечении равного доступа к технологиям.

«Равный доступ к технологиям будущего, а не привилегия для избранных — непреложное условие развития нашей цивилизации», — подчеркнул президент.

Доля биоэкономики в ВВП и стратегия до 2050 года

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Глава государства поставил задачу увеличить вклад биоэкономики в экономику страны.

«Особенно важно организовать межотраслевое, надведомственное управление в биоэкономике, нацелить наши шаги на значительное увеличение ее доли в ВВП страны», — заявил он.

Президент поручил правительству подготовить долгосрочную стратегию развития отрасли до 2050 года, снять барьеры для бизнеса и создать механизмы защиты национального рынка биотехнологий.

Также он обратил внимание на необходимость привлечения частных инвестиций и долгосрочного планирования со стороны отечественных компаний, а в международной сфере — развития сотрудничества, в том числе в рамках БРИКС.

«Россия создает решения мирового уровня. Мы готовы делиться своим опытом и компетенциями в интересах всего человечества», — заявил Путин.

Этические границы и безопасность

Президент отдельно подчеркнул необходимость правового и морального регулирования новых технологий.

«Важно с самого начала установить четкие этические границы применения биотехнологий, предотвратить потенциальные угрозы, прежде всего для здоровья, жизни человека, обеспечить сохранность его персональных данных», — сказал он.

Кадры и региональные центры

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

Путин назвал кадровый вопрос одним из ключевых.

«Кадровый вызов — один из самых сложных и системных. Тут важна междисциплинарная подготовка. Здесь вместе необходимо обновить программы образования. В этой связи необходимо создать новые передовые и инженерные школы», — отметил президент.

Он предложил пересмотреть региональные потребности в специалистах, при необходимости увеличить число бюджетных мест и запустить программы ранней специализации по биоэкономике.

Кроме того, президент выступил с инициативой создания в регионах сети инженерных центров в сфере биоэкономики для формирования кадровой базы.

Тема следующего форума

Говоря о будущем, глава государства предложил посвятить следующий Форум развитию цифровых платформ.

Он отметил, что такие решения уже связывают предпринимателей из малых городов с крупными центрами и позволяют оперативно использовать медицинские данные.

«Хороший пример, недавно мы об этом говорили, — вызывают, например, скорую помощь к пациенту. Пока она едет, на экране врача появляется история болезни пациента, и он заранее знает, что ему нужно взять с собой, чтобы спасти жизнь», — рассказал Путин.

Контекст форума

Форум будущих технологий проходит в Москве. В рамках программы в НИЦ «Курчатовский институт» стартовала конференция «Биоэкономика для человека». В работе участвуют представители профильных министерств, включая Минобрнауки и Минпромторг, курирующие национальный проект «Технологическое обеспечение биоэкономики».

Таким образом, выступление 25 февраля стало комплексным заявлением о роли биоэкономики в развитии страны — от медицины и климата до кадровой политики и международного сотрудничества.

