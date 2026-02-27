Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта

Фото, видео: 5-tv.ru

Какие изменения ждут вас на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — со 2 по 8 марта.

Эта неделя проходит в мечтательном, интуитивном и чувствительном потоке Рыб. Четыре планеты, включая Солнце, а также восходящий кармический узел — Раху, находятся в активном взаимодействии. Они совершают движение по пространству владыки морей и океанов Нептуну. Космический посыл в том, что миссия человечества на данном этапе в пробуждении духовности, экологичности сознания и веры в лучшее.

Важное соединение Солнца с ретро Меркурием происходит при гармоничной поддержке самой благоприятной планеты небосклона — Юпитера. Но, в то же время, создает двойственную энергию. С одной стороны, хочется завершить старые дела и отпустить прошлое, с другой — импульсивное желание начать что-то новое, расширить собственные горизонты. Появляется возможность выровнять путь судьбы благодаря коммуникативным и коммерческим способностям, повышению уровня компетентности и выстраивая мышление в позитивном русле.

Прекрасный период для поездок по духовным местам, посещения музыкальных мероприятий, возобновление обучающих тренингов и курсов. Обращение к психологу поможет лучше разобраться в себе. Меркурий в ретро фазе витает в облаках и уносит мысли в информационный поток, способствуя ментальной путанице. Многие в это время могут что-то недоговаривать, врать «во спасение» или искренне заблуждаться. Будьте осторожны с подписанием важных бумаг и покупкой дорогостоящих вещей, так как в эти дни велик риск не заметить подвох.

Со 2 марта Марс пополняет сектор Рыб, а значит теперь действия совершаются под влиянием эмоционального подводного течения. Дела продвигаются неравномерно — то шторм, то штиль. Обидчивость и перепады настроения могут усложнить жизнь, если не найти гармоничное применение марсианских энергий. Начинайте проявлять активность, но не бросайтесь в омут с головой. Задумайтесь о новом творческом, профессиональном или романтическом увлечении. Отличное время для занятий плаванием, йогой, динамической медитацией, активной проработкой психологических паттернов.

Но основной фон недели создаст полное лунное затмение в знаке Девы, которое произойдет 3 марта. Полнолуние активирует ось Дева-Рыбы, создавая напряжение между рациональным и интуитивным подходом к делам. Предстоит нелегкий выбор между материальным и духовным. При этом, нам дается возможность адаптации к внешним условиям, хотя и с некоторой толикой вынужденности и несвободы. Важно в эти дни соблюдать режим питания и дня, избегать сплетен и распрей, особенно в рабочем коллективе.

Настройтесь на очищение своего пространства: затейте уборку, разложите все по местам, устройте разгрузочный день. Закрывается «коридор затмений» и наступает время, когда могут окончательно проявиться скрытые аспекты жизни, произойти неожиданные откровения или завершиться длительные циклы. Это шанс «обнулить» свое эмоциональное состояние и организм в целом, простить обиды, поставить намерение, связанное с духовным ростом или помощью другим.

Большая часть недели пройдет под влиянием экзальтированной Венеры. В чувствах мы способны без слов понимать любимых людей, проявлять чувственность и гибкость. Это время особенно благоприятно для глубокого эмоционального секса, посещения СПА или расслабляющего массажа. Однако, также легко поддаться иллюзиям как в материальных сферах, так и в любви. Поэтому важно сохранять связь с реальностью в партнерстве и полагаться на финансовую интуицию.

В пятницу, 6 марта Венера становится амазонкой в огненном знаке Овна. Примечательно, что смена знака происходит в день, которому покровительствует Венера. С этого дня, в любви и романтической сфере начинают задавать тон яркие эмоции, страстность, активация в выражении чувств. Стремление быть первыми и дух азарта благоприятствует проявлению инициативы в выборе партнеров и началу новых отношений. Женщинам больше подходит дерзкий смелый образ с ярким макияжем и насыщенными тонами, а также спортивный или милитари стиль.

Эта неделя завершает цикл «перемотки» кармы и зарождения нового импульса. Чтобы войти в весну легко, сейчас важно распрощаться со старыми эмоциональными шаблонами и не тянуть за собой шлейф прошлых проблем.

Овен — гороскоп на неделю

Активным Овнам захочется уединения и это нормально. Необходим баланс между работой и отдыхом. Посвятите больше времени медитации и релаксу, чтобы восстановить силы. Здоровье и повседневные заботы также выходят на первый план. Подходящее время для того, чтобы записаться к врачу или начать новую диету. С помощью музыки, магии свечей или творческого настроя создайте себе такое состояние, в котором сможете переделать множество дел, откладываемых ранее.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов настало время личностного роста и проявления харизмы. Ищите знаки вдохновения и займитесь творчеством. Звезды говорят, что при должной работе над собой ваши таланты на этой неделе будут замечены и оценены. Будьте осторожны с крупными и дорогостоящими покупками — велик риск потратить больше запланированного. Для свиданий и признаний в любви это не лучшее время. Возможно, что ваши ожидания не оправдаются.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов возможна легкая меланхолия. Внутреннее недовольство домашними делами или вопросами недвижимости провоцирует на сложности в семейных отношениях. Ваш неуемный запас энергии как будто заперт внутри, что может вызывать вспышки гнева на родных, эмоциональное хладнокровие или душевный дискомфорт. Звезды призывают вас к дисциплине и завершению начатых дел. Залогом успешного преодоления напряжения станут любые водные процедуры и выстраивание режима дня по лунному календарю.

Рак — гороскоп на неделю

Раки, ваша знаменитая интуиция обострится еще сильнее — прислушайтесь к внутреннему голосу. Записывайте идеи, которые приходят в голову. В сознании может ощущаться хаотичность и непоследовательность. Чтобы избежать излишней суеты, составляйте четкий план действий. Тщательно проверяйте документы и договоренности. Звезды предостерегают вас от принятия поспешных решений. Не поддавайтесь эмоциям и чужому влиянию, а учитесь отстаивать свои интересы.

Лев — гороскоп на неделю

Львам в финансовом плане не стоит рисковать и влезать в авантюры. Есть риск как неконтролируемой агрессии, так и повышенной чувственности и восприимчивости. Постарайтесь взять под контроль эмоции низкого качества, а высокий эмоциональный накал направить на почву секса, эротики и творчества. При работе над собой сделайте акцент на артистический талант. Впоследствии вы всегда сумеете легко завоевывать у окружающих восхищение и популярность.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев неделя будет посвящена партнерским отношениям. Возможны легкие разногласия с партнерами или со второй половинкой. Возрастает количество претензий в адрес друг друга и конкуренция. Если всплывут старые обиды, относитесь с уважением к чувствам другого человека. В любовной сфере возможен конфликт, если вы будете пытаться командовать партнером. Для проработки отношений и ограничивающих убеждений, прибегните к психологическим сессиям.

Весы — гороскоп на неделю

Весов ждет период уединения и тайных желаний. Вам захочется побыть в тишине, чтобы разобраться в себе. Это время хорошо подходит для духовных практик, медитаций, прогулок и легких физических нагрузок. Эмоциональный фон станет более чувствительным, обостряя интуицию и сострадание. Избегайте конфликтов в рабочем коллективе. Главный совет недели: прощайте обиды и прислушивайтесь к знакам судьбы.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам стоит приложить максимум творческого потенциала, чтобы заручиться поддержкой публики. Используйте эти дни для общения, творческих экспериментов и легкого флирта в социальных сетях. Вам придется плодотворно поработать над раскрытием своих талантов в связи с публичными выступлениями и общественной деятельностью. В отношениях с любимым человеком возможна небольшая ревность, но она только добавит страсти.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов энергия будет направлена на выбор между карьерой и семейным досугом. Нарушение баланса может повлечь эмоциональный сбой. Придется проявить настойчивость в решении назревших вопросов. Постарайтесь сохранять выдержку и терпение в течении всей недели, не зацикливаясь на негативе. Не планируйте пока важных перемен и проектов. Отличной идеей будет добавить яркости в свой гардероб, отдать предпочтение более динамичному стилю.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов ожидается неделя активного общения и обучения. Возможны интересные предложения, связанные с командировками. Звезды рекомендуют заняться планированием маршрутов предстоящих путешествий и расширением кругозора. Не благоприятно для юридических дел. При оформлении документов, обобщении информации и налаживании новых контактов возможны просчеты, ошибки или заблуждения. Чрезмерное философствование мешает объективному восприятию реальности.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи акцентируют внимание на финансах и вопросах безопасности. Неделя потребует контроля над бюджетом и своими эмоциями. Возможен поиск слабых мест и проверка на прочность. Велик риск не рассчитать свои силы. Продвижение в деловой сфере лучше осуществлять небольшими шагами, избегая крупных финансовых операций, заключения масштабных сделок и использования заемных средств. При этом наступает благоприятный период для избавления от старых долгов и обязательств.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб в личных отношениях возможна недосказанность. Не бойтесь говорить о своих чувствах, действуя при этом деликатно и тактично. Возможны возвраты бывших партнеров или переоценка ценностей в любви. Возникают ситуации, заставляющие вас пересматривать отношения как личного, так и делового формата. Планомерная работа по их улучшению и уважение интересов партнеров даст свои результаты. Потребность в социальной активности легко удовлетворяется при посещении театра, концерта или выставки.

