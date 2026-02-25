Фото: Reuters/Alina Smutko

Трансляцию вели через YouTube-канал без участия официального канала главы киевского режима.

Пресс-конференция главы киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, прошедшая в Киеве, привлекла очень ограниченное количество зрителей. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, следившие за трансляцией события.

Прямой эфир организовал украинский новостной ресурс на своем официальном YouTube-канале. Начало трансляции собрало всего три зрителя, а к концу их число увеличилось до 15. В то же время на официальном канале офиса президента Украины трансляция пресс-конференции не проводилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы намерениях российского лидера Владимира Путина развязать Третью мировую войну.

Мема отметил, что Россия не заинтересована в таком конфликте, в отличие от Зеленского, который, по его словам, надеется на возможность победы в случае крупной войны. Парламентарий также указал на попытки Киева добиться более прямого вовлечения стран НАТО, что может быть направлено на выигрыш времени для перевооружения европейских стран.

