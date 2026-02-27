Желания исполнятся, но не мгновенно: китайский гороскоп на неделю со 2 по 8 марта

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю со 2 по 8 марта от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя с лунным затмением требует особенного внимания во вторник. Перенесите визит к врачу со среды и пятницы на другие дни. Планировать активность можно на четверг и пятницу.

Понедельник, 2 марта 2026 года

День Деревянной свиньи

Негативная звезда Абордажный крюк берет этот день под свой контроль. Активность сегодня даст негативные результаты. Допустимо в такой день провести вечер в романтической встрече, можно сделать пару напоминаний должникам, а также день хорош для отдыха и рутины. Структура дня располагает к пересмотру тактических планов, могут возникнуть проблемы и травмы у домашних животных.

Совет книги перемен: желания исполнятся, но не мгновенно. Терпение и гибкость приведут к устойчивому успеху. Возможны неожиданные встречи или помощь от влиятельных людей.

Вторник, 3 марта 2026 года

День Огненной крысы

День может быть очень непростой эмоционально — это лунное затмение, полнолуние. Постарайтесь этот день провести в философском осмыслении событий, которые происходят. Избегайте конфликтов, сглаживайте острые углы и везде, где может произойти ошибка из-за человеческого фактора, старайтесь не рисковать. В дне могут быть резкие вводные, неожиданные развороты и неприятности.

Совет книги перемен: отбирайте лучшее для тела, ума и души, избегая токсичного и избыточного. Успех придет через дисциплину и щедрость без самопожертвования.

Среда, 4 марта 2026 года

День Огненного быка

Плохой день для свадьбы и строительства. Древние тексты называют этот день неблагоприятным. Луна все еще полная, оказывается в созвездии Повозки — очень хорошей для начала обучения на каком-то курсе. Да и вообще он хорош для учебы и сдачи экзаменов. Также в этот день прилетает звезда болезней, которая увеличивает риск получить негативные результаты на консультации врача и в любых медицинских процедурах.

Совет книги перемен: пришло время осмысленного следования за потоком жизни: наблюдайте, выбирайте, доверяйте времени — и путь станет яснее.

Четверг, 5 марта 2026 года

День Каменного тигра

Известен как день пустоты. Не стоит в пустоту начинать строить что-то, заключать брачный союз и подписывать важные контракты. Зато можно обращаться к врачу, проводить встречи — как романтические, так и деловые, — а также начинать учебу и вообще планировать на будущее. Этот день может принести хорошие новости и подкинуть финансовые идеи и возможности.

Совет книги перемен: используйте ресурсы для созидания, а не для самоутверждения. Тогда расцвет станет основой для долгосрочного благополучия.

Пятница, 6 марта 2026 года

День Земляного кролика

День болезней, к врачу лучше обращаться в другое время, чтобы не получить неверный диагноз или негативные результаты медицинских процедур. В такой день допустимо отправляться на свидания, проводить деловые встречи и заниматься планированием.

Совет книги перемен: определите приоритеты, установите границы, действуйте осознанно. Тогда даже строгие рамки станут основой для долгосрочного благополучия.

Суббота, 7 марта 2026 года

День Стального дракона

Идеальный день для генеральной уборки, очищения, приведения мыслей, пространства и тела в порядок. В такой день хорошо начинать избавляться от плохих привычек. Уходящая Луна очень способствует эффективному очищению. И наведению порядка.

Совет книги перемен: используйте энергию расцвета для долгосрочных целей, будьте великодушны, но не теряйте бдительности. Тогда успех станет основой для устойчивого развития.

Воскресенье, 8 марта 2026 года

День Золотого змея

Звезда Малого красного охвата соединяется с Красным фениксом и Абордажным крюком и делают этот день трудным и располагающим к спорам и разногласиям. Не стоит намечать на него важные мероприятия. Лучше ограничиться обычной рутиной. Хотя в такой день допустимо подписывать соглашения и заниматься инвестированием.

Совет книги перемен: благополучие не вечно. Успех нужно не только удержать, но и умно использовать — для развития, помощи другим, созидания. Самодовольство и расточительность могут все разрушить.

