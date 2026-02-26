Ученые создали новый метод диагностики скрытых болезней печени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Инновационная система тестирования поможет вовремя заметить тягу к спиртному.

В США специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали уникальный расчетный индекс, позволяющий выявлять повреждения печени из-за приема алкоголя при помощи простых лабораторных исследований крови. Данные исследования опубликованы в журнале Gastroenterology.

Новая методика получила официальное наименование Met-ALD-ALD Prediction Index (MAPI). В основу этого инструмента легли пять базовых медицинских показателей, которые гастроэнтерологи обычно получают в ходе стандартного профилактического осмотра. Главная ценность разработки заключается в возможности объективно оценить реальное влияние спиртного на орган, даже если сам пациент скрывает истинные объемы выпитого или неосознанно их занижает.

Исследователи успешно протестировали систему на группе из более чем двух тысяч добровольцев из Соединенных Штатов Америки и Швеции. В итоге MAPI продемонстрировал гораздо более высокую точность, чем традиционные способы диагностики, позволяя врачам точнее определять необходимость дорогостоящих специализированных тестов.

Проблема своевременного медицинского вмешательства стоит крайне остро, так как жировая болезнь печени диагностирована почти у каждого третьего взрослого жителя планеты. Патология может развиваться как из-за неправильного обмена веществ, лишнего веса и диабета, так и по причине злоупотребления алкогольными напитками.

Поскольку признаки поражения часто остаются незамеченными на ранних стадиях, риск серьезных осложнений постоянно растет. Внедрение доступного расчетного индекса поможет медикам вовремя корректировать стратегию лечения и образ жизни больного, предотвращая необратимые последствия для организма.

