Путин посетил выставку биоэкономики на Форуме будущих технологий

Президент России ознакомился с инновациями в сфере биоразработок и производства.

Президент России Владимир Путин посетил выставку по биоэкономике, которая была организована в рамках Форума будущих технологий в Москве.

Экскурсию для главы государства провел министр промышленности и торговли Антон Алиханов, а также президента сопровождал первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

На выставке были представлены передовые разработки в области биоэкономики, а также другие инновационные решения, реализуемые российскими корпорациями и научными учреждениями. Одним из центральных объектов экспозиции стал стенд Министерства промышленности и торговли России, где были продемонстрированы пять ключевых направлений национального проекта «Биоэкономика». В числе показанных разработок — микробный синтез, переработка биосырья, а также исследования, связанные с применением микроорганизмов в различных технологиях.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил, что одной из интересных новинок стал биологический аналог какао-масла. По словам Алиханова, для производства этого продукта не требуется выращивание какао-бобов, что в будущем может значительно снизить зависимость России от импорта какао. Однако, как уточнил министр, данный продукт пока не прошел регистрацию в Роспотребнадзоре, а его выпуск на рынок планируется не ранее конца 2027 года.

В рамках выставки также были продемонстрированы достижения ведущих отечественных компаний в других областях. Так, «Сбер» представил облачную платформу «ИИ для науки», которая направлена на использование искусственного интеллекта в научных исследованиях. Еще одним из ярких экспонатов стала система восстановления земель Verda, а также модель искусственного интеллекта DiMA, предназначенная для генерации белков.

Газпромбанк, в свою очередь, представил на экспозиции результаты работы отечественных селекционных программ. Также на стенде госкорпорации «Росатом» были представлены разработки в области чистой энергии и здравоохранения, в том числе экспресс-оценка биологического возраста, которую могли пройти все желающие посетители выставки.

Особое внимание было уделено концепции «Биоэкопоселения с атомной станцией малой мощности», предложенной Национальным исследовательским центром (НИЦ) «Курчатовский институт». Это проект, который позиционируется как новый подход к организации жизнеустройства, соединяющий атомные технологии с биоэкономическими решениями.

