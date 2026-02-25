Цифровой ID в MAX: теперь документы всегда под рукой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Достаточно обновить приложение и дать согласие на Госуслугах — и QR-код с подтверждением возраста, статуса студента или многодетного родителя готов.

Пользователи MAX теперь могут создать Цифровой ID — аналог бумажных документов, доступный прямо в профиле мессенджера. Это динамический QR-код, который подтверждает статус совершеннолетнего, студента, пенсионера, инвалида или многодетного родителя. Код обновляется каждые 30 секунд, защищен от скриншотов, а доступ к нему открывается только по биометрии владельца.

Для создания ID достаточно обновить приложение, зайти в раздел профиля «Цифровой ID», нажать «Добавить документы» и подтвердить согласие на Госуслугах. Сервис доступен всем совершеннолетним гражданам России.

Технологию уже внедрили Ozon, а также более 70 тысяч магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «ВкусВилл», «Лента», «АШАН» и другие. На кассах самообслуживания достаточно отсканировать QR-код, чтобы подтвердить возраст при покупке товаров 18+.

С марта в пилотном режиме в «Пятерочке» и «Перекрестке» можно будет подтверждать статус пенсионера для получения скидки прямо через MAX.

