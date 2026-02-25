Биткоин под угрозой: эксперт объяснил вероятность падения курса до $55 тысяч

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Курс биткоина может снизиться до 55 тысяч долларов на фоне устойчиво высокой инфляции в США и усиливающегося давления на рисковые активы. Такой прогноз в беседе с 5-tv.ru озвучил управляющий фондом Александр Барышников.

По оценке эксперта, в центре внимания инвесторов остаются данные по производственной инфляции (PPI) и выступления представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Если статистика окажется хуже ожиданий и подтвердит рост инфляционного давления, то это может привести к укреплению доллара и дополнительному оттоку капитала из криптовалют.

При таком сценарии биткоин способен опуститься ниже 60 тысяч долларов, а затем достичь уровня 55 тысяч долларов.

К тому же специалист отметил, что ранее первая криптовалюта нашла поддержку вблизи 62,5 тысячи долларов, где спрос покупателей позволил остановить снижение. Дополнительную поддержку рынку оказал отскок американских фондовых индексов, благодаря чему котировки вернулись к отметке 65 тысяч долларов. Однако общая картина осталась неопределенной.

По словам Барышникова, уже около 20 дней биткоин движется в пределах бокового диапазона шириной примерно 20%. На настроения участников рынка влияют сразу несколько факторов, в числе которых политика президента США Дональда Трампа, динамика фондовых площадок и серия ликвидаций длинных позиций. После волны принудительных закрытий интерес покупателей заметно ослаб, поэтому каждое снижение теперь сопровождается более резкими движениями.

«Уже 20 дней биткоин торгуется в 20-процентном боковом диапазоне. Три главных фактора, определяющих настроения на рынке цифровых валют — глава Белого дома Дональд Трамп, динамика фондовых индексов США и волны ликвидаций длинных позиций. После серии массовых принудительных закрытий покупатели заметно ослабли, и теперь любая просадка получается резкой и глубокой на фоне слабых позиций покупателей», — пояснил эксперт.

Помимо этого, аналитик подчеркнул, что текущую коррекцию нельзя считать критической. Рынок уже скорректировался примерно на 50% от исторического максимума с октября 2025 года, что соответствует циклической модели крипторынка. Если котировки закрепятся выше 68,3 тысячи долларов, то консолидация может продлиться до апреля. После этого не исключен рост к 78–79 тысячам долларов.

До этого руководитель департамента поддержки клиентов и продаж Александр Шнейдерман сообщал, что после публикации жестких сигналов от ФРС крипторынок перешел в фазу консолидации. По его оценке, удержание промежуточной поддержки в районе 65,1 тысячи долларов критически важно для сохранения бокового тренда, тогда как ее пробой может ускорить снижение ниже 60 тысяч долларов.

