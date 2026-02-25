Третий раунд переговоров США и Ирана состоится 26 февраля в Женеве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подробности о ходе переговоров будут предоставлять представители министерства иностранных дел исламской республики.

Третий раунд переговоров между Ираном и США состоится в четверг, 26 февраля, в Женеве. Об этом сообщила официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани в ходе брифинга. Информация приведена в Telegram-канале агентства ISNA.

«Завтра в Женеве пройдут переговоры», — сказано в сообщении.

Мохаджерани отметила, что подробности о ходе консультаций будут доводиться представителями министерства иностранных дел Ирана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Ведомства уточнили, что министры обменялись оценками текущей обстановки с учетом прошедших в Женеве непрямых переговоров между американскими и иранскими представителями.

Российская сторона подтвердила поддержку переговорного процесса при условии соблюдения прав Тегерана и принципов Договора о нераспространении ядерного оружия, а также обсудила вопросы двустороннего сотрудничества с Ираном.

Обсуждение прошло после заявлений президента США Дональда Трампа о готовности предоставить Тегерану до 15 дней для достижения договоренностей с Вашингтоном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.